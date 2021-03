"Chère mamie Diana": le bouleversant message du prince George à sa grand-mère disparue (photos)

Le prince George n'a pas connu sa grand-mère, Lady Diana, disparue en 1997. Mais le fils de Kate et William l'a tout de même fêtée ce dimanche 14 mars, à l'occasion de la fête des mères en Grande-Bretagne.

"Chère mamie Diana, joyeuse fête des mères. Je t’aime vraiment beaucoup et je pense à toi tout le temps. Je t’envoie plein d’amour", a écrit le prince George dans un message accompagné d'un dessin posté par ses parents sur leur compte Instagram. On y voit un ciel bleu, des nuages, des oiseaux et un paysage de campagne.

À seulement 2 ans, Louis a également fait un joli dessin pour sa grand-mère : un cœur collé accompagné de toutes sortes d'autocollants. Enfin, Charlotte, 5 ans, a elle-aussi dessiné un cœur et écrit un joli message.

"Chère mamie Diana, je pense à toi en ce jour de fête des mères. Je t’aime beaucoup. Tu manques à papa. Plein d’amour".

Enfin, pour leur maman, Kate Middleton et leur autre grand-mère, Carole, les enfants ont préparé un gâteau également orné de cœurs.