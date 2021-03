MALAISE chez Laurent Ruquier: le chanteur Soan, alcoolisé, perturbe le sketch d'une chroniqueuse (vidéo)

Samedi soir, l'émission On est en direct de Laurent Ruquier a connu une fin une fin assez perturbée.

La chroniqueuse et humoriste Constance devait proposer un sketch mais le chanteur Soan, invité assis à ses côtés, était très en forme. Visiblement éméché, il collait et interrompait la chroniqueuse.

"Ça ne va pas être facile à côté de Soan. [...] Ça va être très long. [...] C'est un enfer", a notamment signalé Constance, hésitant à poursuivre. "Qu'est-ce qu'on fait ?", a-t-elle d'ailleurs demandé à Laurent Ruquier, qui lui a dit de continuer mais qui ne pouvait pas cacher sa gêne.

Les téléspectateurs ont réagi sur les réseaux sociaux, dénonçant le comportement de Soan, gagnant de Nouvelle Star en 2009.

"Constance est gênée. Ruquier est gêné. On est tous gênés devant la TV. Soan, pose ce verre et repars vite où l'on t'avait oublié...", peut-on lire sur Twitter. Ou encore : "Soan et ses grands discours pour les intermittents qui finit l’émission complètement torché et ruine le passage de Constance. Pathétique".

Plus tôt dans l'émission, Soan a poussé un coup de gueule, dénonçant les conditions des intermittents du spectacle durant la crise sanitaire. "On ne peut pas vivre comme ça", avait-il lancé.