"C'est pas du jeu": la réaction médusée des candidats de Top Chef lorsqu'il découvrent qu'ils vont affronter Philippe Etchebest ET Paul Pairet

Lors de chaque saison de Top Chef, les candidats doivent affronter Philippe Etchebest lors d'une épreuve. Double difficulté cette année : ils ont dû affronter Philippe Etchebest ET Paul Pairet. L'annonce a fait l'effet d'une bombe auprès des candidats, qui ne s'attendaient pas à cette double difficulté.

"Merde quoi", lance Sarah. "Double coup de pression, il va falloir hausser le niveau", déclare Bruno. "C'est déséquilibré. Les mecs, ils vont nous mettre une branlée. C'est pas du jeu", estime Baptiste. "Ça parait assez insurmontable" pour Pauline.

Les chefs n'avaient que 45 minutes pour imaginer un plat autour du fromage tandis que les binômes de candidats avaient 1 heure et demie.

Au terme de l'épreuve et de la dégustation, un duo est parvenu à battre Philippe Etchebest et Paul Pairet : Thomas, de la brigade jaune et Sarah de la brigade rouge. Ils se sont tous les deux directement qualifié pour la prochaine semaine de compétition, avec la fierté d'avoir battu les deux grands chefs.