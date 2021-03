Que deviennent Alexander et Viktoria, ce couple d’Ukrainiens qui s’est enchaîné par amour?

Un mois après la Saint-Valentin et le début de leur défi de 3 mois, on a pris des nouvelles d’Alexander et Viktoria. Et ils vont très bien. On peut découvrir sur les images ci-dessus et sur le compte Instagram qu’ils ont appris à faire de nombreuses choses "d’une seule main". Préparer des tartines de moules (non, il ne s’agit pas d’une coquille, ils mangent bien les moules sur leur pain…), éplucher des pommes de terre, consulter leurs smartphones, lacer leurs chaussures, s’habiller, se sécher les cheveux, se raser, faire la vaisselle, faire leurs courses au supermarché, cuisiner ou jouer aux jeux vidéos, ils parviennent à tout faire à deux en coordonnant leurs bras.

"En termes de confort physique, avec chaque jour qui passe, nous nous y habituons de plus en plus. Cela devient plus facile. Mais en termes de confort émotionnel, une certaine tension est montée. Je le remarque particulièrement dans le comportement de Vika. Elle est devenue plus chaude. A mon avis, il y a plus de mécontentement. Je lui demande si quelque chose ne va pas, mais elle ne veut jamais expliquer. Sinon, rien ne nous dérange, nous bougeons ensemble d’une manière plus synchronisée et nous n'avons pas besoin de discuter de la façon de faire les choses. Nous avions l'habitude de discuter de chaque mouvement avant, qu’il s’agisse de se brosser les dents ou de se laver. Nous avions l'habitude de nous donner beaucoup d'instructions. Maintenant, nous faisons les choses par routine, sans un mot. Tout est clair pour nous deux", détaille Alexander Kudlay, un vendeur de voitures de 33 ans.

Ils reviennent sur leur histoire. "On se disputait fréquemment et après des décisions irréfléchies, on s’était séparés plusieurs fois. On se séparait une ou deux fois par semaine. Après chaque rupture, on n'était plus aussi proches qu'avant. C'est ainsi qu'une idée est venue. Quand après une dernière dispute, Vika a de nouveau dit que nous devrions rompre, j'ai répondu: ‘Alors je t'attacherai à moi-même’. J'ai dit ça sans y penser vraiment", explique Alexander. Mais elle l’a pris au mot : "J'ai décidé que ce serait une expérience intéressante pour moi, que cela apporterait dans ma vie de nouvelles émotions que je n'avais pas ressenties auparavant. Je l'aime, alors j'ai pris la décision de le faire", explique Viktoria Pustovikova, esthéticienne de 28 ans.

Malgré les menottes, "les disputes entre nous n'ont pas disparu, nous nous battons toujours", ajoute Alexander. Sauf qu’ils ne peuvent plus se quitter… alors désormais, "lorsque nous nous approchons d'une impasse et qu'il n'y a pas de compréhension entre nous, nous arrêtons simplement de parler au lieu de ranger nos affaires et de nous séparer. Nous nous taisons simplement et continuons à faire des choses routinières. Et après quelques heures, la colère s'estompe et on commence à se comprendre", détaille-t-il. "Je suis devenu plus posée, j'essaie de me contrôler. Parce que si je ne le fais pas, c'est comme si on craquait une allumette. C'est ainsi que les conflits entre nous commencent", explique Viktoria.

Sur Instagram, l'une des questions les plus brûlantes est celle de savoir comment le couple va aux toilettes. La réponse: l'autre doit attendre à l'extérieur avec une main dans la salle de bain. Ils prennent une douche à tour de rôle.