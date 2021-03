Khloe Kardashian pose avec son impressionnante bague et relance les rumeurs de fiançailles (photo)

Khloe Kardashian multiplie les apparitions aux côtés du père de sa fille, Tristan Thompson ces dernières semaines relançant les rumeurs d'une réconciliation et de fiançailles en arborant une bague impressionnante à l'annulaire.

Alors que la saison finale de la série de télé-réalité Keeping Up With The Kardashians est dans la boîte, Khloe Kardashian est prête à écrire une nouvelle page de sa vie, comme en témoignent de nombreuses publications sur la story de son compte Instagram.

Resplendissante à 36 ans, elle pose en couverture du magazine Gritty Pretty, en affichant l'impressionnant bijou qui pose question et fait couler beaucoup d'encre.

Sur son compte instagram, la star a écrit: "Ceux qui sont censés être ensemble peuvent tout traverser et en ressortent plus forts qu'ils ne l'étaient auparavant..."

Beaucoup y ont vu une allusion aux allégations de tromperies qui ont concerné le père de sa fille, Tristan Thompson et au fait que le couple semble être réconcilié.