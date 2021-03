Elle installe une caméra dans la chambre de sa petite-fille: ce qu'elle y découvre lui glace le sang (photo)

Une grand-mère terrifiée demande de l'aide sur Internet après avoir filmé une étrange silhouette à côté du lit de sa petite-fille. Si la grand-mère a décidé de placer une caméra, c'est parce sa petite-fille avait été entendue en train de crier à plusieurs reprises: "Allez-vous en!".

Tory McKenzie, 41 ans, de Las Vegas, a installé une caméra activée par le mouvement chez son fils. Celui-ci lui avait expliqué que sa fille de deux ans, Amber McKenzie, parlait à quelque chose d'invisible au milieu de la nuit.

La grand-mère a vérifié l'application de son téléphone quatre jours plus tard pour y trouver une image effrayante. Une silhouette se tient debout à quelques centimètres de l'enfant endormi et de son frère de sept mois, avec ce qui semble être "une corne sur la tête et de longues griffes".

La "créature" est capturée debout maladroitement, regardant vers le haut juste avant 3 heures du matin - et Tory insiste sur le fait que cette découverte l'a laissée craindre pour la vie de ses petits-enfants et que cette image n'est pas le résultat d'un montage photo. Elle ne sait pas utiliser des logiciels comme photoshop.

Tori a essayé de débarrasser la maison de cette présence qu'elle qualifie de "maléfique" en brûlant de l'huile, elle affirme que les armoires et les rideaux se sont ouverts et se sont fermées et que la musique a commencé à jouer d'elle-même.

La grand-mère a soumis une capture d'écran à plusieurs experts spécialisés dans les activités paranormales, pour trouver des réponses à ses questions.