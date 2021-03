Stéphane Tapie traite de "laideron" Corinne Masiero et déclenche la colère de Cyril Hanouna (vidéo)

Lundi soir, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur la cérémonie des César 2021. Samedi soir, la scène a servi à plusieurs reprises de tribune pour crier le désespoir du monde du spectacle, qui subit de plein fouet la crise sanitaire. Mais l'intervention qui a le plus marqué est les esprits reste sans conteste celle de Corinne Masiero. Entièrement nue, des tampons hygiéniques usagés aux oreilles, la comédienne entendait ainsi interpeller quant à la situation des intermittents du spectacle.



Sur le plateau de Touche pas à mon poste, la plupart des commentateurs ont exprimé leur désapprobation : un sketch vulgaire qui aurait pris en otage la cérémonie, selon eux. Mais Stéphane Tapie a surenchéri dans la critique jusqu'au dérapage : "J'aime le cinéma, et je n'ai pas envie de voir cet espèce de laideron avec ses tampons accrochés aux oreilles", a lancé le fils de Bernard Tapie. Une attaque sur le physique qui n'est pas du tout passée. "C'est tout ce qu'on ne veut pas entendre !", a crié Cyril Hanouna. "C'est dégueulasse", s'est emporté Gilles Verdez.