"Harry a parlé à William et Charles pour la première fois depuis l'interview avec Oprah", révèle une amie de Meghan

Le prince Harry s'est entretenu avec le prince William ce week-end pour la première fois après l'interview du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey, a-t-il émergé aujourd'hui.

Gayle King, qui est une amie proche d'Oprah et qui a participé il y a deux ans à la baby shower grandiose de Meghan Markle organisée à New York, a révélé cette information dans son émission "CBS This Morning", révélant qu'Harry avait parlé à son frère William, et à son père, le prince Charles, mais que personne n'avait parlé à Meghan.

Gayle King a précisé: "Ce qu'on m'a expliqué c'est que ces conversations n'ont pas été productives. Mais ils sont heureux d'avoir au moins entamé une conversation."

Et l'animatrice américaine d'expliquer les circonstances de ces nouvelles révélations: "Eh bien, je les ai appelés pour voir comment ils se sentaient, et c'est vrai, Harry a parlé à son frère et il a également parlé à son père. On m'a dit que ces conversations n'étaient pas productives. Mais ils sont heureux d'avoir au moins entamé une conversation."

"Et je pense que ce qui les bouleverse encore, c'est que le palais continue de dire qu'ils veulent résoudre le problème en privé, mais pourtant, ils constatent que de faux articles continuent à sortir et à être désobligeants envers Meghan."

"Personne dans la famille royale n'a encore parlé à Meghan, à ce moment précis. Et je pense que c'est frustrant pour eux de voir que c'est une conversation raciale sur la famille royale alors que tout ce qu'ils voulaient depuis le début, c'était que les membres de la famille royale interviennent et disent à la presse d'arrêter de publier ces articles injustes et inexactes, qui sont racistes."

"Et tant que vous ne pouvez pas l'admettre, je pense que cela va être difficile d'avancer. Mais ils veulent tous les deux aller de l'avant avec cela et ils veulent tous les deux la guérison dans cette famille. En fin de compte, c'est la famille d'Harry."

Elle a ajouté: "La question de l'intimidation a été soulevée en 2018 et maintenant il y a une enquête en cours sur Meghan Markle pour harcèlement moral, alors que quiconque a travaillé avec elle vous dira exactement qui elle est."

"Vous savez, c'est vraiment une personne très gentille et attentionnée. Et comme je l'ai dit, Meghan a des documents pour étayer tout ce qu'elle a dit lors de l'interview d'Oprah. Absolument tout."