Kurt Russell a 70 ans: sa belle-fille Kate Hudson lui rend un vibrant hommage

L'acteur Kurt Russell, qui contribue à la magie de Hollywood depuis six décennies, célèbre ses 70 ans. L'occasion pour sa belle-fille, l'actrice Kate Hudson, de lui rendre un hommage très élogieux. Fille du musicien Bill Hudson et de Goldie Hawn, elle n'avait que 3 ans quand sa mère s'est mise en couple avec l'acteur. Au fil des années, la jeune femme n'a jamais caché que Kurt Russel avait d'avantage été une figure paternelle pour elle que son père biologique.

"Je me demande souvent à quel point ma vie aurait été différente s'il n'était jamais entré dans nos vies. Comme je serais différente. Laissez-moi vous offrir un aperçu de quel père il a été."

Et de révéler que Kurt Russel a toujours été là pour elle.

"Il est le genre de papa qui vous attachait vos chaussures. (Le papa qui vous encourage) "Ne pleure pas, secoue-toi, tu vas bien". "Ne les laisse pas te pousser, tu as ça". "N'écoute pas le bruit, tu te débrouilles très bien". "Danse comme si personne ne regardait" "Remonte toujours à vélo après une chute". "Il ne manquait jamais un spectacle ou une pièce de théâtre". (Le genre de papa qui prônait) "Les enfants avant tout" "Travaille dur"... "Ma fille peut gouverner le monde"., a déclaré la star de "How to loose a guy in 10 days".

De son côté, Goldie Hawn, sa partenaire depuis 1983, s'est également rendue sur Instagram pour lui rendre un hommage affectueux le qualifiant de "sauvage'' tout en ajoutant qu'ils ne se sont jamais mariés mais que leur amour continuait de "grandir''.