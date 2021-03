La tutelle de Britney Spears bientôt supprimée? Le dossier va être réexaminé devant le tribunal de Los Angeles

Les avocats de Britney Spears demanderont le mois prochain que la tutelle de la chanteuse actuellement sous le contrôle de son père soit réexaminée pour qu'elle puisse reprendre à 39 ans, le contrôle de ses finances.

Britney Spears a clairement indiqué par l'intermédiaire de son avocat, Samuel Ingham, au cours de la dernière année qu'elle ne voulait plus que son père soit impliqué dans ses affaires. Une précédente tentative de le renvoyer a échoué en août de l'année dernière.

Jamie Spears est le tuteur légal des affaires financières de sa fille, mais partage maintenant ses compétences avec une institution financière.

L'examen judiciaire des finances de la pop star a été reporté d'un mois.

Les fans du mouvement #FreeBritney ont organisé un rassemblement devant le palais de justice de Stanley Mosk à Los Angeles, pour montrer leur soutien à Spears. Ces fans sont persuadés que Britney Spears est maintenue prisonnière dans sa résidence de Beverly Hills et qu'elle envoie des signaux cryptiques demandant à être libérée via ses comptes sur les réseaux sociaux.

Un documentaire télévisé en février a apporté un nouveau regard sur cette affaire et a montré l'ampleur que prenait le mouvement #FreeBritney lancé par les fans.

Vivian Thoreen, l'avocate de Jamie Spears, a noté le mois dernier dans l'émission "Good Morning America" que la pop star n'avait jamais demandé la résiliation de l'arrangement juridique. Et de décrire: "C'est l'histoire d'un père farouchement loyal, aimant et dévoué qui a sauvé sa fille d'une situation mettant sa vie en danger. Les gens lui faisaient du mal et ils l'exploitaient", avait déclaré l'avocate qui avait détaillé que lorsque le père avait pris le contrôle des finances de sa fille, il lui restait 2 millions de dollars sur son compte, alors qu'elle avait amassé des centaines de millions au cours de sa carrière.

"Beaucoup de personnes malveillantes ont profité de la fortune de Britney Spears" avait déclaré l'avocate du père.

Et de conclure: "Si Britney veut mettre fin à sa tutelle, elle peut demander à son avocat de déposer une pétition pour y mettre fin".