Polémique dans Koh-Lanta: des "scènes de barbarie" lors d'une partie de pêche dans le viseur de PETA

Vendredi dernier, la scène en a visiblement choqué plus d'un. On a pu voir des poissons piétinés et attaqués à la machette, ce qui n'a pas plus à certains téléspectateurs qui ont interpellé l'association de défense des animaux PETA.

En ligne de mire : le comportement d'Arnaud, un candidat de l'équipe rouge, qui tente de pêcher en lançant sa machette sur des raies puis en piétinant une murène.

Un communiqué a été adressé à la chaîne qui diffuse l'émission. "Nous demandons à TF1 de s’engager à ne plus diffuser des scènes d’une telle barbarie et de se positionner contre la souffrance animale. Nous espérons que votre groupe ne souhaite pas que son nom soit durablement associé à la banalisation de la cruauté envers des individus innocents et vulnérables", a réclamé l'association.

L'association insiste sur le rôle moral à tenir par la chaîne privée lors de la diffusion de son émission en prime time.

"Torturer et tuer des animaux à l’écran est une manière extrêmement immorale de tenter d’attirer des téléspectateurs, tout particulièrement à une époque où le respect des animaux est de plus en plus important aux yeux de tous", lit-on également dans le communiqué.

L'association estime que de telles "scènes cruelles" contribuent à transmettre "un message nuisible" au jeune public.