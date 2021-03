Le changement de look radical de Billie Eilish (photo)

Il y a quelques jours, lors des Grammy Awards, Billie Eilish arborait encore le look qu'on lui connait : mélange de punk et de gothique avec les cheveux noirs et des mèches vertes fluo.

Et bien visiblement, ses récompenses musicales lui ont donné envie de changer de tête puisque c'est totalement blonde qu'elle apparait sur Instagram ce jeudi.

"Pincez-moi", écrit-elle en légende d'une photo où elle dévoile son nouveau look. Le changement est pour le moins radical mais ses fans semblent apprécier étant donné les compliments qui lui sont adressés en commentaires : "Un ange", "si belle" ou encore "wow", peut-on notamment lire.