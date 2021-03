Bagarre des "Anges" Ricardo et Nehuda à La Réunion: la justice a tranché

En janvier dernier, l'affaire avait fait grand bruit. En marge du tournage des Vacances des Anges 4 qui devait débuter à La Réunion, une bagarre éclatait entre Ricardo, Nehuda (deux "Anges") et le maire de Saint-André. Suite à cette altercation, le tournage a été reporté afin d'apaiser les tensions.

Aujourd'hui, le site Zinfos 974 communique la décision de justice : le dossier est classé sans suite et aucun des protagonistes ne sera poursuivi.

Le maire de Saint-André, José Bédier, avait déclaré avoir été pris à partie par Ricardo et Nehuda alors qu'il déjeunait en famille au restaurant. Il avait livré un témoignage des faits au Parisien, qui a ensuite été démenti par les Anges. Ceux-ci ont affirmé que c'est le maire et son fils qui les avait agressés.

"Les deux protagonistes principaux (Ricardo et le fils de Joé Bédier) sont considérés à la fois comme auteurs et victimes", écrit le site d'infos réunionnais. De plus, les faits de violence en réunion n'ont pas été retenus.

Quant au tournage des Anges, il a débuté débute février en République Dominicaine, mais sans Ricardo et Nehuda, depuis lors séparés. Pour éviter toute controverse, la Grosse équipe, la société de production des Anges, avait décidé de les écarter de la nouvelle saison.