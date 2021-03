Star Academy : Rym Ghezali, la star algérienne, est décédée d'un cancer à l'âge de 33 ans

Ce mercredi 17 mars, c'est Selma Ghezali, la soeur de Rym, qui a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram: "C'est avec le coeur brisé que je vous informe du décès de ma soeur Rym, suite à des complications de son cancer".

Rym Ghezali avait participé au concours Miss Algérie en 2004, avant de participer à la Star Academy au Liban. Une apparition télévisée qui lui a ouverte bien des portes. La jeune femme était devenue ensuite présentatrice télévisée et comédienne. Rym Ghezali est décédée des suites d'une tumeur au cerveau. Elle laisse derrière elle un enfant né en 2020.

Malika Bendouda, la ministre de la Culture et des Arts d'Algérie, lui a rendu hommage. Dans un communiqué officiel, la ministre a évoqué ce décès tragique: "L'Algérie perd une artiste de grande valeur qui a su honorer son pays dans le concert des nations et représenter avec talent et amour le pays."