Laeticia Hallyday doit régler une ardoise fiscale de 30 millions d'euros: elle se sépare de nombreux biens

Selon BFMTV, la veuve de Johnny Hallyday doit régler une importante dette fiscale liée à la succession de son défunt mari, le rockeur Johnny Hallyday. Pour ce faire, elle s'est séparée de la maison américaine que le couple partageait à Los Angeles dans le quartier de Pacific Palisades. Cette maison estimée à 11,5 millions d'euros a déjà été vendue en début d'année. Maintenant Laeticia va devoir se séparer de la demeure parisienne dans laquelle Johnny Hallyday est décédé, à Marnes-la-Coquette, estimée à 14 millions d'euros.

Pour le moment, la veuve de Johnny Hallyday garde sa demeure, la villa Jade située sur l'île de Saint Barthélemy, là où repose le Taulier dans le cimetière de Lorient.

Selon le magazine Closer, Laeticia Hallyday et son nouvel amoureux Jalil Lespert tentent la vie à deux. Ils louent actuellement une maison dans le quartier de Brentwood à Los Angeles, pour 25.000 euros par mois.

A l'occasion de l'anniversaire de Laeticia qui a lieu le 18 mars, Jalil Lespert lui a fait une belle déclaration d'amour sur Instagram en postant 3 clichés d'eux enlacés. Et de légender: "Bon anniversaire my love. Tu es la merveille, le joyau qui me fait vibrer, respirer et rêver à chaque seconde.."