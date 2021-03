"J'ai vu mon vagin à l’écran": Sharon Stone ignorait que son entrejambe était filmé dans Basic Instinct

Sharon Stone a révélé qu'elle a vu pour la première fois sa fameuse scène d'entrejambe dans Basic Instinct dans une salle de projection avec des agents et des avocats - après avoir reçu l'assurance que les spectateurs ne verraient rien lorsqu'on lui a demandé d'enlever ses sous-vêtements, relate Vanity Fair.



La star de 63 ans s'est ouverte sur ses expériences en tant que femme à Hollywood dans ses mémoires, The Beauty of Living Twice, et a raconté des histoires choquantes sur la façon dont on lui a conseillé de "bais*** ma co-star" pour améliorer l'entente à l'écran.



Mais la révélation la plus surprenante de toutes est sans doute que la scène de starification de Stone dans le film de 1992 était bien plus explicite qu'elle ne l'avait prévu, l'actrice affirmant qu'elle n'avait aucune idée qu'elle se dénudait au moment du tournage.



"Après avoir tourné Basic Instinct, j'ai été convoquée pour le voir", écrit-elle dans l'extrait publié par Vanity Fair. Non pas seule avec le réalisateur, comme on pourrait s'y attendre, étant donné la situation qui nous a tous fait réfléchir, pour ainsi dire, mais dans une pièce remplie d'agents et d'avocats, dont la plupart n'avaient rien à voir avec le projet. C'est ainsi que j'ai vu mon vagin filmé pour la première fois, bien après que l'on m'ait dit : "On ne voit rien - il faut juste que vous enleviez votre culotte, car le blanc reflète la lumière, et nous savons donc que vous portez une culotte".



Dans cette scène inoubliable, le personnage de femme fatale de Stone - l'auteur de romans policiers Catherine Tramell - est interrogé par la police vêtue d'une mini robe blanche moulante. Elle fume et raconte ses rencontres sexuelles lorsqu'elle croise les jambes et s'exhibe devant les enquêteurs ébahis.



Le réalisateur Paul Verhoeven a nié avoir exploité Sharon Stone, qui avait 34 ans au moment de la sortie du film, affirmant qu'elle savait ce qu'elle faisait dans la scène et qu'elle en avait envie.



"Sharon ment", a-t-il déclaré à ICON en 2017. 'N'importe quelle actrice sait ce qu'elle va voir si vous lui demandez d'enlever ses sous-vêtements et de pointer là avec la caméra.'



Verhoeven a prétendu que Stone était d'accord avec la nudité jusqu'à ce qu'elle voie la scène entourée de son agent et de son publiciste, qui craignaient que cela ne ruine sa carrière. Cependant, dans ses mémoires, Stone a souligné que sa version des faits est la seule qui vaille la peine d'être entendue, car c'est son corps qui a été filmé.



"Oui, il y a eu de nombreux points de vue sur ce sujet, mais puisque c'est moi qui ai le vagin en question, laissez-moi vous le dire : Les autres points de vue sont des conneries", a-t-elle écrit.



"Cela n'avait plus d'importance. C'était moi et mes parties. J'avais des décisions à prendre. Je suis allée à la cabine de projection, j'ai giflé Paul, je suis partie, je suis allée à ma voiture et j'ai appelé mon avocat, Marty Singer". Sharon Stone dit que Singer lui a dit qu'ils ne pouvaient pas sortir le film tel quel, et qu'elle pouvait obtenir une injonction pour l'arrêter. L'avocat lui a assuré qu'il n'était pas légal de filmer sa robe, et pendant un moment elle a été soulagée, mais ensuite elle a pensé au film et à son personnage.



"Je savais quel film je faisais. Pour l'amour du ciel, je me suis battue pour ce rôle, et pendant tout ce temps, seul ce réalisateur m'avait défendue. Je devais trouver un moyen d'être objective".Selon l’actrice, elle a confronté Verhoeven aux options que Singer lui avait données, et il a nié qu'elle ait eu le moindre choix en la matière. "Mais j'avais le choix. J'ai donc réfléchi et j'ai choisi d'autoriser cette scène dans le film ", a-t-elle rappelé. Pourquoi ? Parce que c'était correct pour le film et pour le personnage".





Stone a également affirmé que Verhoeven l'avait appelée à tort "Karen" lors de sa première rencontre avec lui et qu'il avait continué à le faire "tout au long de la réalisation et de la postproduction du film". La star de Basic Instinct a déclaré que ce n'est que maintenant qu'il y a un certain respect pour ce classique culte, qui a été critiqué par les critiques, et a raconté qu'on s'est moqué d'elle lorsque son nom a été annoncé comme nominé à une cérémonie de remise de prix.



"Lorsque je suis allée aux Golden Globes en tant que nominée en 1993 et qu'ils ont annoncé mon nom en tant que finaliste glamour, tout le monde a ri", a-t-elle écrit. Enfin, pas tout le monde, mais une partie suffisante de la salle pour qu'on me dise où m'asseoir".



Stone a fait remarquer qu'il y avait aussi des "hommes formidables" à son époque, notamment Michael Douglas, sa co-star de Basic Instinct, avec qui elle est toujours amie. Elle constate que "tout le système est en train de changer" dans le sillage du mouvement #MeToo.



Dans ses mémoires, Stone évoque aussi le peu de respect qu'elle a reçu en tant que femme dans l'industrie et la façon dont elle a été jugée "difficile" parce qu'elle ne faisait pas simplement ce qu'on lui disait. L'actrice a déclaré qu'un producteur lui a demandé de coucher avec sa co-star pour améliorer son jeu. "Un producteur m'expliquait pourquoi je devais baiser mon partenaire pour qu'il y ait une chimie à l'écran", se souvient-elle.