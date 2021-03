Nabilla dévoile une ADORABLE vidéo de Milann: "Notre jeu préféré" (vidéo)

Nabilla a partagé une nouvelle vidéo de son fils Milann sur son compte Instagram. On le voit jouer avec sa maman à leur "jeu préféré".

Nabilla a partagé une nouvelle vidéo sur son compte Instagram. On y découvre Milann, filmé par son papa. Nabilla dit alors: "Milann, où es-tu s'il te plait ?"… Jusqu'au moment où elle ouvre la porte et surprend son fils qui part dans un grand éclat de rire. On peut entendre Thomas rigoler également.

Nabilla écrit simplement "Notre jeu préféré" en commentaire de la vidéo qui a déjà été vue près de 3 millions de fois. Ses abonnés sont unanimes: "Il est trop beau", "Trop chou ce petit cœur d'amour", "Trop craquant ce petit"… Tous sont fans du petit garçon.