Opération DERNIÈRE CHANCE dans Mariés au premier regard: Junior fait une proposition INATTENDUE à Manon (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années: la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Entre Manon et Junior, rien ne va plus. Après avoir dit "oui" à Manon, qui est compatible avec lui à plus de 80%, Junior dit ne pas pouvoir passer au-delà de la barrière physique. Manon ne correspond pas aux critères du jeune homme de 26 ans. Conscient que le feeling ne passe pas, le couple a décidé de ne pas partir en voyage de noces. "Je n'avais pas essayé d’en savoir plus sur elle" Les experts donnent un rendez-vous à Manon et Junior afin de les confronter. On leur explique alors à quel point leurs personnalités sont compatibles. "Quand on nous montre à quel point on est compatibles, c’est vachement bluffant", réagit Manon. "Je suis étonné par les points précis sur lesquels Jean-Luc nous a ciblé. C’était assez exact. Finalement, je n'avais pas essayé d’en savoir plus sur elle. Peut-être à regrets", se demande alors Junior. "Tu sais bien que je reste ouverte" Le jeune homme semble sensible à ces arguments. Si sa décision semblait être prise avant la confrontation, il fait néanmoins une proposition à son épouse. "Quoi qu’il arrive dans le domaine relationnel, sans mettre un terme, que ça soit amical ou amoureux, je ne te ferme pas les portes, c’est sûr. Je voulais même te proposer quelque chose, honnêtement. Je ne suis pas venu ici avec cette idée en tête, loin de là. Si tu veux qu’on aille manger ensemble et qu’on discute, moi je suis ouvert, il y a pas de soucis." Manon accepte, car de son côté, elle a le sentiment de ne pas être allée au bout des choses. "Oui, tu sais bien que je reste ouverte". Les jeunes mariés se reverront-ils? Dans quelques semaines, ils devront prendre une décision radicale: rester mariés ou arrêter définitivement l’expérience. Retrouvez Mariés au premier regard le dimanche à 20h45 sur RTL-TVI.