Emilie et Ludwig gèrent leur PREMIER CONFLIT dans Mariés au premier regard (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années: la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Emilie et Ludwig ne se sont plus quittés depuis leur rencontre à la maison communale. 5 jours plus tard, en pleine lune de miel, le couple qui est compatible à 82,9% s'est même dit "Je t'aime". De retour en Belgique et en visite quelques jours chez Ludwig, la jeune femme a découvert une facette jusqu'ici inconnue de son époux. Ludwig est très maniaque et passe donc beaucoup de temps à nettoyer. Trop de temps, selon Emilie, qui l'a fait remarquer à Ludwig. "Une distance sur le plan tactile et affectueux" Plus tard, le couple décide de partir faire un footing dans la campagne binchoise. Mais la tension est toujours palpable. "Durant le footing, il y a une petite distance, sur le plan tactile, affectueux. J'ai toujours cette petite boule par rapport à ce qu'il s'est passé", reconnaît le mari. "Ca m'a fait peur, parce que je le sentais un peu fermé. Puis je me suis dit que ça allait s'arranger. C'est une connerie, un bête truc. Je n'ai pas voulu le blesser. J'aime pas les conflits. Mais je peux comprendre qu'il se soit senti meurtri, je dois faire attention à ce que je dis", réfléchit Emilie. "Ca m'a été loin sur le moment" Le couple, qui a une bonne communication, discute alors pour aplanir les choses. "Je sais qu'il n'y avait pas de méchanceté, mais quand tu étais dans l'étonnement que je nettoie, ça m'a été loin sur le moment. Pas parce que tu as fait cette remarque, mais que ca ait duré dans le temps. Ca m'a renvoyé à une relation précise, de quelqu'un qui a systématiquement besoin de prendre l'ascendant, de critiquer." Emilie accepte et comprend. "Tu sais que je ne suis pas comme ca. S'il y a bien quelqu'un qui ne cherche pas à dominer, c'est moi". Plus de peur que de mal. Emilie et Ludwig sont réconciliés et ce conflit leur aura certainement été bénéfique pour apprendre à connaître l'autre.