ÉNORME FROID dans Mariés au premier regard entre Laura et Bastien, qui ne semble pas pressé d’emménager avec elle (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années: la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

La lune de miel de Laura et Bastien touche à sa fin à Madère. Bastien a été très tactile avec Laura et il lui porte beaucoup d'attention. Malgré tout, il semble beaucoup moins pressé d'emménager avec elle. Serait-ce parce qu'il n'a pas senti que Laura était réceptive à ses approches?

"Même si on est dans un endroit paradisiaque, le retour à la maison, ça fait toujours plaisir", pense Bastien à l'idée de revenir en Belgique. Laura pose alors la question fatidique: "Tu viens chez moi? Le week-end?" "Si ma petite femme l'accepte", lance alors Bastien.

"On est un nouveau couple, même si on est mariés"

"Oui, tu es le bienvenu à Perwez. Du coup, une fois chez toi, une fois chez moi... Mais genre, pas forcément tous les jours quoi?", demande Laura. "Mais non... Hors de question", lance alors Bastien, qui ne sait pas ce que Manon souhaite.

"Hors de question!" répète Laura, qui ne s'attendait pas à cette réaction. "Hors de question que je te voie tous les jours!"

Bastien s'explique: "Ben non mais ce que je veux dire c'est que, ok, on est mariés, et on est censés habiter ensemble, mais on a pas fait ca dans les règles de l'art non plus, donc là, on est un nouveau couple, même si on est mariés".

"On recommence à zéro?", conclut Laura. "Oui, on va devoir apprendre à se connaître, il faut aussi qu'on se voie de temps en temps, qu'il y ait des manques. C'est logique. Puis voilà, on verra ce que l'avenir nous dira. C'est sûr que si ca continue, à un moment donné, il va falloir se mettre en ménage! Comme un vrai couple marié. Donc là-dessus, c'est une question qu'on se posera dans un an", dit Bastien.

"Je ne sais pas trop ce que je dois penser de sa réaction"

Laura exprime son étonnement devant la caméra. "Ca m'étonne un petit peu. Je me dis qu'on est mariés, c'est super bien de le faire petit à petit. Mais d'un autre côté, dans un an, c'est vraiment très loin. A ce moment là, je ne sais pas trop ce que je dois penser de sa réaction. Donc je suis un petit peu plus froide."

Bastien sent bien que quelque chose se passe. "Un petit froid s'est installé. Mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas vraiment osé demander. Il faut briser la glace, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si c'est parce que c'est dans longtemps... Ou si pour elle c'est trop tôt."

Si Laura et Bastien arrivent à gérer ce conflit, cela fera un point supplémentaire pour leur longévité conjugale. Mais s'ils n'y arrivent pas, cela risque de poser problème pour le futur de leur couple.

