Boxe, tennis, musculation: comment les finalistes de Miss Belgique 2021 se maintiennent en forme? (vidéo)

Les finalistes du concours Miss Belgique 2021 se dévoilent dans 10 capsules vidéo sur RTL Play. Aujourd'hui, elles évoquent leurs habitudes sportives et alimentaires pour se maintenir en forme.

"Pendant le confinement, je n'ai pas eu de problème pour faire mon sport car j'adore faire du sport à la maison, confie Louise-Marie Losfeld, 17 ans, d'Oudenburg. Je cours dans les rues, je vois la nature. J'ai ma petite salle de sport à la maison où je peux faire de la boxe, je peux faire mes abdominaux sur mon petit matelas. Je n'ai pas besoin d'aller dans les salles de sport." La Miss confie se lever très tôt chaque matin pour faire du sport avant d'aller à l'école. "C'est vraiment quelque chose qui est devenu ma routine."

"Course, abdos et tennis"

"Mes trois exercices pour rester en forme, c'est la course, les abdos et le tennis, confie Estelle Leglise, 20 ans, de Viemme. Pendant le confinement, j'ai justement trouvé que c'était plus facile de faire du sport. Cela me permet de prendre l'air. Je vais courir avec ma Mamy, elle a la soixantaine mais elle est très sportive."

Je n'attends qu'une seule chose, la réouverture des salles

Les trois astuces de Pô-Lynn Koopmans, 20 ans, de Velaine-sur-Sambre, pour rester en forme, ce sont l'alimentation, le sport et boire beaucoup d'eau. "Durant le confinement, je trouve ça plus difficile de rester en forme car je suis une adepte de la salle. Avant, j'y allais 5 fois par semaine et c'est très difficile de changer toute une habitude, une routine. Je n'attends qu'une seule chose, la réouverture des salles."

Camilia Martinez, 21 ans, de Liège, fait quant à elle très attention à ce qu'elle mange. "Je bois énormément d'eau. Je fais aussi énormément de natation. C'est un de mes petits secrets parce que cela travaille tout le corps en même temps. C'est vraiment une astuce que je peux conseiller à tout le monde."

