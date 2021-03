Qui est ÉLIMINÉ en 6e semaine de Top Chef ? (vidéo)

Sarah et Pauline se sont affrontées en dernière chance car elles sont arrivées dernières de l'épreuve du chef Angel Leon. Tous les autres candidats s'étaient qualifiés lors de la deuxième épreuve et sur la précédente.

L'enjeu était particulier cette semaine puisqu'à l'issue de cette épreuve de la dernière chance, soit Pauline gagnait et restait dans la brigade de Paul Pairet, soit c'est Sarah qui gagnait et elle était alors transférée de l'équipe d'Hélène Darroze vers L'équipe de Paul Pairet. Cela dans le but de rééquilibrer les brigades.

En une bouchée sur le thème de la moule, les deux cheffes ont dû se montrer créatives et percutantes.

À la dégustation à l'aveugle : Paul Pairet, seul, doit choisir une bouchée et décider qui le rejoint ou continue dans sa brigade. Il apprécie les deux bouchées et a du mal à choisir mais finit par lâcher son verdict : c'est Sarah qui continue l'aventure car sa bouchée était un peu plus "végétale et florale", tandis que celle de Pauline était un peu trop iodée.

Elle change donc de brigade et intègre l'équipe de Paul Pairet. Pauline donne ses manchettes violettes à sa comparse en lui disant : "Ça me fait un petit pincement mais je suis contente que c'est Pauline qui prenne ma place. Il n'y avait pas meilleur candidat pour me remplacer".

Le chef Paul Pairet ne tarit pas d'éloges à l'égard de sa candidate, qu'il voit malheureusement partir : "Quelle démonstration de ténacité de courage et d'énergie, j'ai rarement vu ça", dit-il.

"J'ai puisé dans des réserves inconnues jusqu''ici. On a l'impression de donner sa vie. Jamais je ne revivrai ça dans ma vie", lance Pauline, contente malgré tout de son beau parcours dans Top Chef.