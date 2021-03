Meghan et Harry: quand se sont-ils RÉELLEMENT mariés? Voici la vraie date

Lors de leur interview avec Oprah Winfrey, Meghan Markle et le prince Harry avaient révélé s'être mariés trois jours avant la cérémonie officielle. Est-ce vrai ? Le Sun s'est procuré leur certificat de mariage.

Lors de leur interview avec l'animatrice américaine Oprah Winfrey sur CBS, le prince Harry et Meghan Markle ont affirmé que leur mariage avait en réalité eu lieu dans le plus grand secret trois jours avant le mariage devant le monde entier. Meghan, 39 ans, et Harry, 36 ans, ont révélé qu'ils avaient une "union" privée dans leur arrière-cour en présence de l'archevêque de Canturbery et aucun autre invité.

Mais est-ce vrai ? The Sun s'est procuré le certificat de mariage du couple et il indique que leur union a bien eu lieu le 19 mai 2018 dans la chapelle royale de Windsor, date de la cérémonie officielle. Le certificat ne fait par ailleurs mention d'aucune union privée.

"Meghan est manifestement mal informée"

Un vicaire avait expliqué quelques jours plus tôt que l'archevêque de Canturbery ne célèbre pas les mariages privés. L'ancien commis en chef du bureau de l'archevêque a quant à lui assuré que ce mariage avait bien eu lieu le 19 mai 2018. "Je suis désolé, mais Meghan est manifestement confuse et clairement mal informée", précisant que le mariage qui s'est tenu ce jour-là est le seul "reconnu par l'Église d'Angleterre et la loi".

Il ajoute cependant qu'il est possible que Meghan et Harry aient échangé "quelques voeux simples" devant l'archevêque. Peut-être que le couple considère donc cet échange comme un mariage, bien qu'il ne soit pas officiel. "Elle peut considérer ça comme son mariage si elle en a envie, a écrit le révérend anglais Tiffer Robinson sur Twitter. Les Américains sont bien moins soucieux des spécificités des lois du mariage que ne l'est le clergé anglais."