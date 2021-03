Meghan Markle et le prince Harry reconnaissent que leur mariage secret n'a jamais eu lieu

Le prince Harry et Meghan Markle ont reconnu que le mariage secret décrit par la duchesse de Sussex dans son interview explosive avec Oprah Winfrey n'avait pas eu lieu, a rapporté lundi le Daily Beast.

Un porte-parole de la famille royale a déclaré à la publication que "le couple avait échangé ses vœux personnels quelques jours avant leur mariage officiel / légal le 19 mai".

Étant donné qu’un tel service ne constitue pas un mariage formel, l’union secrète du couple royal n’était pas légitime, comme Markle l’avait affirmé à Oprah lors de l’interview du 7 mars, a indiqué le site Web.

L'ancienne star de la série "Suits", âgée de 39 ans, avait déclaré: "Vous savez, trois jours avant notre mariage, nous nous sommes mariés. Personne ne le sait. Cet échange de voeux est encadré (en photo) dans notre chambre. C'était dans notre arrière-cour avec l'archevêque de Canturbery.

Le Sun a également obtenu lundi la licence de mariage du couple auprès du bureau du registraire général, ce qui a également confirmé que la date légale de leur mariage était le 19 mai.

La spéculation selon laquelle Markle, 39 ans, avait menti à ce sujet-là a commencé presque immédiatement après la diffusion de la séance.

Un vicaire britannique a rejeté les affirmations de Meghan Markle plus tôt ce mois-ci, expliquant que l'Église d'Angleterre exige deux témoins pour que tout mariage soit valide et que les cérémonies doivent avoir lieu dans un "lieu de culte certifié" - ce que Meghan Markle et le prince Harry ne semblaient pas avoir respecté.

De nombreux cracks d'internet ont également retrouvé un article écrit par Meghan Markle en 2014 sur son blog évoquant le mariage "pompeux" du prince William et de Kate Middleton en 2011.

Dans son entretien avec Oprah Winfrey, Meghan Markle a expliqué ne rien connaître sur l'existence du prince Harry et de la famille royale avant de rencontrer son mari.