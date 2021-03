La directrice de la communication de Meghan et Harry démissionne après moins d'un an passé à leurs côtés

Catherine St Laurent travaillait pour la Fondation de Bill et Melinda Gates quand elle a été approchée par Meghan et Harry pour devenir leur "chef de cabinet" et directrice générale d'Archewell, leur nouvelle organisation à but non lucratif, en avril dernier.

Le couple l'avait alors qualifiée d '"atout incroyable" lorsqu'ils ont annoncé sa nomination, ajoutant: "Nous sommes ravis de l'avoir dans notre équipe".

Mais ce lundi, il est apparu que la mère de deux enfants née au Canada avait quitté son poste de façon inattendue. Selon le New York Post, Catherine St Laurent ne travaille déjà plus avec le prince et son épouse, mais continuera de travailler avec leur fondation Archewell de manière ponctuelle dans un rôle "consultatif".

La principale intéressée a modifié sa fonction sur son compte Linkedin en exprimant que "cela avait été un grand honneur de travailler pour le duc et la duchesse de Sussex" mais qu'elle s'en allait travailler pour une nouvelle compagnie qui va avoir un impact sur les réseaux sociaux.