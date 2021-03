Michel Sardou raille la cérémonie des César 2021: "On aurait dû annuler"

Le chanteur n’a pas apprécié le spectacle et ne s’est pas privé de le faire savoir.

La 46e cérémonie des César a souvent servi de tribune politique pour un monde du spectacle subissant de plein fouet la crise sanitaire. Des voix diverses se sont élevées pour critiquer une soirée qui manquait de légèreté : Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Jean Garrigues, Stéphane Tapie, Roselyne Bachelot… Michel Sardou, pour sa part, n’a pas supporté longtemps la cérémonie.

"Je suis parti à la fin de l'intro de la petite [Marina Foïs, la maîtresse de cérémonie, Ndlr] avec sa merde à la main. Je ne suis pas client de ça. Je me suis dit : ‘Ça va être une catastrophe.’ Je pense que ça l'a été et je me demande si cela a servi le cinéma français", a confié le chanteur des Lacs du Connemara au Parisien.



Par ailleurs, Michel Sardou est actuellement à l'isolement. Il a reçu son titre de commandeur de la Légion d'honneur des mains de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture en France, qui a annoncé qu'elle était positive au coronavirus.