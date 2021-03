Atteint par le Covid, Moundir dans un état grave: "Il s’est senti partir à un moment donné"

L’aventurier de Koh-Lanta est au plus mal, a révélé sa femme Inès sur les réseaux sociaux. Il a été hospitalisé et placé sous oxygène.

Moundir vit des moments très pénibles. Sa femme Inès s’est servie de son compte Instagram pour annoncer qu’il était malade du coronavirus. "Il est hospitalisé actuellement, il reçoit tous les soins nécessaires pour le soigner contre la Covid", a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée en story.

Fifèle à lui-même, cette figure emblématique de Koh-Lanta fait face à cette épreuve valeureusement : "Il est très courageux, il revient de très très loin. Il ne lâche rien, c'est sa nature, il ne lâchera jamais rien", a expliqué Inès.

Le plus dur semble passé pour le quadragénaire : "Il commence à peine à se reposer, à lâcher prise. Il s'est senti partir à un moment donné. Là, il a passé une nuit correcte, mais il est toujours sous oxygène", a précisé son épouse.



Moundir puise de la force dans le soutien communiqué par ses près de 500.000 abonnés Instagram. "Il m'a demandé de vous faire passer un message, de vous dire qu'il ne lâchera rien, qu'il continuera de mener ce combat avec vous, que justice sera faite et que s'il peut aider il le fera. Il fera tout son possible", a poursuivi Inès.