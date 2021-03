Nagui craque et fond en larmes en direct: il ne parvient plus à parler (vidéo)

Hélène de Fougerolles était l’invitée de Nagui sur France Inter, ce lundi, à l’occasion de la sortie de son livre intitulé "T'inquiète pas, maman, ça va aller". Dans cet ouvrage, l’actrice parle de sa fille Shana âgée de 17 ans, atteinte d’autisme. Dans le studio, l’émotion a gagné l’équipe de l’émission, et Nagui le premier.

"Ce livre est bouleversant. Parce que j'ai - on va tout se dire et tout dire - la chance de la connaître", a raconté l’animateur. La gorge nouée, il n’est plus parvenu à s’exprimer. Et Leïla Kaddour de prendre le relais : "Tu fais partie du cercle proche, tu connais cette petite depuis le départ."

"Tu n'as pas le droit de faire ça parce que moi, je vais pleurer aussi !", a lancé Hélène de Fougerolles. Cette dernière est revenue sur "le déni" dans lequel elle a vécu. "Je voulais faire croire que tout allait bien", a-t-elle confié. La comédienne de 48 ans a remercié Nagui et sa compagne d’avoir reçu Shana à l’occasion de l’anniversaire de sa fille aînée Roxane qui est du même âge.

"J'étais accompagnée par très peu de personnes. Vous deviez être, franchement, moins d'une dizaine à être au courant que j'avais cette petite avec moi [...] Cette petite a été acceptée par un groupe de personnes dont Nagui fait partie", a expliqué Hélène de Fougerolles.