Naissance chez les Windsor: la Reine d'Angleterre accueille un nouvel arrière-petit-enfant

C'est la journaliste du Magazine Hello qui relaie cette grande nouvelle sur son compte Twitter: la petite-fille de la Reine d'Angleterre, Zara a donné naissance à son 3ème enfant ce dimanche. Un porte-parole du couple a donné davantage de détails: "Zara et Mike Tindall sont heureux d'annoncer la naissance de leur troisième enfant, Lucas Philip Tindall. Le petit garçon est arrivé le 21 mars, pesant 3,7 kg et est le premier petit-fils de la princesse Anne. Le couple avait déjà 2 filles: Mia Grace et Lena Elizabeth.