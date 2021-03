Les finalistes Miss Belgique apprennent à saluer d'une manière... particulière: "C'est pas très naturel!" (vidéo)

Les finalistes du concours Miss Belgique 2021 se dévoilent sur RTL Play. Anecdotes, secrets, astuces, coulisses de la compétition, apprenez-en plus sur elle et leur préparation au concours!

Pour se préparer au concours Miss Belgique, chaque candidate à sa recette. Si certaines ont préparé leur discours il y a des années, d'autres découvrent à peine comment saluer.

Sana Nasri par exemple, ne "s’entraîne pas spécialement". Le salut la fait plutôt rire, mais son discours de Miss la "stresse énormément". "Je ne sais pas du tout comment je vais m’y prendre. J’y ai déjà pensé. Je sais que je suis quelqu’un de très émotif. Donc l’émotion qui va me prendre à ce moment-là… Ca sera difficile de parler sur scène comme ça en ayant beaucoup, beaucoup d'émotions d’un coup. Je crois que lorsqu’on me mettra la couronne sur la tête, je serai en train de pleurer et j’aurai un sourire jusqu’aux oreilles."

"Il faut courber sa main et saluer élégamment en levant la tête"



Pô-Lynn Koopmans aussi, rigole en montrant son salut de Miss. "Le fameux salut de Miss! Il faut courber sa main et saluer élégamment en levant la tête", dit-elle en riant.

La candidate de 20 ans de Velaine-sur-Sambre imagine une victoire: "Si je gagne Miss Belgique, je pense que ma première rection ça sera de pleurer! Je ne pense pas que je serai très apte à faire un discours! Sinon je remercierai mes parents, mes amis, ceux qui m’ont soutenu dans cette aventure, toutes les personnes qui ont été bienveillantes."



Estelle Leglise, 20 ans, de Viemme, avoue ne pas encore avoir l’habitude de saluer comme une Miss. "Ça me rappelle des souvenirs d’enfance, avec mes sœurs, mes amis, quand on regardait Miss Belgique!"

"Si on m’annonce que je suis élue Miss Belgique, je serai d’abord très étonnée, mais aussi très contente. Pour mon discours, je remercierai mes proches, mes amis, ceux qui m’ont soutenu, comme ma marraine, puisque c’est elle qui m’a inscrite. Ca la rendra très fière, c’est grâce à elle tout ca!"

"Il faudra s’y habituer si jamais je gagne!"

Melissa Crescibene, elle, trouve carrément ce geste de Miss "pas très naturel" "Mais il faudra s’y habituer si jamais je gagne!" "À mon avis, si je gagne Miss Belgique, un peu comme tout le monde, je pense que je serai vachement choquée", s’imagine la Bruxelloise de 21 ans. "Je serai prise d’émotion, mais je tiendrai à remercier toutes les personnes qui ont cru en moi. Les personnes qui m’ont soutenue, mais en particulier ma maman. Elle a été présente, elle m’a poussée à m’inscrire et elle a vraiment cru en moi."



Camilia Martinez, elle, ne prend pas ça à la légère. "Tous les jours, je m’entraîne à saluer", dit cette Liégeoise de 21 ans. "Mais je pense aussi à la séance photo dans le bain, prise au lendemain de la finale! Chaque fois que je prends un bain, je fais mine d’avoir une coupe de champagne et une couronne et je prends des poses. Je me suis toujours dit qu’un jour, je participerais à Miss Belgique. C’était vraiment mon rêve, porter cette responsabilité, cette coursonne, le nom de mon pays sur mon torse. C’est vraiment un rêve. C’est comme ça que je me suis lancée dedans et que j’ai retrouvé ma féminité. C’est une vocation pour moi! J’ai préparé mon discours quand j’avais 16 ans.. J’en ai 22 ! Du coup, je pense que je suis rôdée!"

Découvrez les autres capsules de "Presque Miss", afin de découvrir les candidates au titre Miss Belgique 2021 sur RTL Play.