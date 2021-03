Zara, la petite-fille de la Reine d'Angleterre, a accouché sur le sol de sa salle de bain

Zara Tindall a donné naissance à un petit garçon, a confirmé son mari Mike Tindall lors d'un podcast diffusé ce mercredi matin en Angleterre.

La petite-fille de la reine, âgée de 39 ans, a donné naissance à un fils prénommé Lucas Philip Tindall, pesant 3,7 kg, à 18 heures dimanche soir sur le sol de la salle de bain de leur maison familiale située dans le domaine de la princesse Anne dans le Gloucestershire. Une naissance improvisée selon le Daily Mail.

Et le père de raconter: "Zara avait ressenti des contractions la nuit de samedi à dimanche mais rien de très important... Et puis l'accouchement s'est enclenché. Nous n'avons pas eu le temps de nous rendre à l'hôpital (..) Heureusement, l'amie de Zara, Dolly [Maude], qui est en fait plus importante que moi pour assurer ce genre d'événement, était là et elle a reconnu que nous ne serions pas arrivés à l'hôpital à temps, alors ça a été: "Cours dans la salle de gym, prends un tapis, entre dans la salle de bain, dépose les serviettes sur le sol et pousse, pousse, pousse!"

Le père de 42 ans, qui a déjà deux filles Mia, sept ans, et Lena, deux ans, avec son épouse, a partagé la grande nouvelle sur son podcast The Good, The Bad and The Rugby - et a salué l'effort de Zara en la décrivant comme une "guerrière". Il a révélé plus tard qu'il avait emmené directement le petit au rez-de-chaussée pour regarder le sport à la télévision, après avoir coupé le cordon. Une séance peau à peau devant l'émission sportive préférée de papa.

Mike Tindall a révélé aussi qu'à sa grande surprise, le lendemain matin son épouse et lui ont fait une ballade avec le bébé dans son landeau.

L'annonce de cette naissance royale non conventionnelle via ce podcast démontre encore une fois l'approche différente abordée par les Tindall, qui avaient déjà révélé cette troisième grossesse de la même manière. Dans le passé, pour les deux précédentes grossesses, le couple les avait officiellement annoncées par Buckingham Palace.