Gérard Louvin accusé de "viols sur mineur": Lio fait de nouvelles révélations

C’est le neveu de Gérard Louvin qui a déposé plainte contre son oncle et son mari. Il affirme avoir été victimes de viols à partir de l’âge de 11 ans. Une enquête a été ouverte pour "viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant", "complicité de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant" et "corruption de mineurs".

"Je lui ai fait part de mon malaise au sujet de Louvin et Moyne", déclare-t-dans L’Obs. Elle explique également avoir tenté d’en parler directement à Gérard Louvin et son mari. Mais elle aurait payé le prix fort de sa tentative de raisonner les deux hommes. "J’ai été écartée et blacklistée de leurs programmes. C’était une époque d’impunité organisée, tous ceux qui savaient ont tourné la tête. On a manqué de courage", dit-elle encore.