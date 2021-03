Réunis après deux semaines passées dans différentes couveuses, ces jumeaux prématurés se prennent dans les bras

Ce sont des images attendrissantes partagées sur le compte Facebook de Chris, un père britannique originaire de Liverpool. Ses jumeaux sont nés prématurés à 30 semaines à cause d'une rupture du placenta. L'un des enfants ne parvenait plus à se nourrir. Neve et son frère jumeau, Louie sont donc nés prématurément avec 10 semaines d'avance. Nés par césarienne, la petite fille ne pesait que 650 grammes alors que son frère pesait 1,3 kg à la naissance.

Les enfants ont été placés dans des couveuses séparées. Les médecins craignaient que les enfants ne survivent pas. La petite fille Neve était sous-alimentée à cause de la déterioration du placenta et le petit garçon a eu un problème à un poumon.

Mais deux semaines, après cette intervention d'urgence, Laura et Chris ont vu leurs jumeaux réunis. Les docteurs les ont placés dans la même couveuse et les enfants se sont comme embrassés. Des images que le père a partagées évoquant un "vrai" miracle.

Les deux tout-petits restent sous observation, révèle le journal du Sun.