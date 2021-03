Christian Quesada a changé de look en prison et souhaite recommencer sa vie dans l'anonymat

Christian Quesada a purgé sa peine d'emprisonnement et a été libéré de la prison de Bourg-en-Bresse, indique ce jeudi soir le média français Le Progrès. Placé en détention provisoire et mis en examen en 2019, il a été condamné en avril 2020 à trois ans de prison ferme pour corruption de mineures et détention d'images pédopornographiques. D'après Le Progrès, il aurait bénéficié de remises de peine.

Selon le Parisien, l'ancien champion de l'émission "Les 12 Coups de midi" qui avait amassé un gain équivalent à 800.000 euros était surnommé en prison "le Robinson Crusoé" à cause du nouveau look qu'il arborait: cheveux longs et longue barbe. Il souhaiterait "retrouver une vie plus anonyme, loin des médias...", précise également le journal.