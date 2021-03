Meghan et Harry "espéraient des excuses" de William, mais RIEN n'est arrivé

Meghan Markle et le prince Harry "espéraient des excuses" de la part du prince William et du prince Charles après que les membres de la famille royale leur aient tendu la main suite à leur interview explosive, révèle le site britannique l'Express.

Le duc et la duchesse de Sussex ont accusé un membre anonyme de la famille royale, et non la reine ou le duc d'Édimbourg, de s'être inquiété de la couleur de la peau de leur fils Archie avant sa naissance. Après l'interview, la reine a déclaré dans un communiqué que les questions soulevées seraient "abordées par la famille en privé".

S'adressant à Palace Confidential, le commentateur royal Richard Eden a déclaré que Meghan et Harry espéraient des excuses de la part de Charles et William suite à l'interview.

L'animatrice américaine Gayle King a déclaré qu'elle avait appelé les Sussex et qu'elle avait appris que Harry avait parlé à son père, le prince de Galles, et à son frère, le duc de Cambridge - mais que personne n'avait encore parlé à Meghan. Gayle King a expliqué que, bien que les conversations n'aient pas porté leurs fruits, les Sussex étaient "heureux" que le dialogue ait été entamé et que le couple souhaite une "guérison" au sein de la famille royale.

Michelle Obama s'est exprimée sur le fait que le couple avait soulevé la question du racisme, déclarant que ce n'était pas une "surprise totale" d'entendre Meghan aborder le sujet.