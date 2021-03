Mariés au premier regard: prise de PANIQUE, Cinthia n'arrive pas à ouvrir la porte de la salle des mariages (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années: la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Dans Mariés au premier regard, Cinthia était très angoissée avant sa rencontre avec Adrien. La femme de 35 ans avait très peur et n'arrivait pas à maîtriser ses émotions. Arrivée devant la salle des mariages, elle n'arrivait pas à ouvrir la porte à cause de la panique. Après un élan de courage, la jeune femme a réussi à contrôler ses angoisses et est entrée dans la pièce.



De son côté, Adrien était stressé, mais lorsqu'il a vu Cinthia, il était sous le charme. Le couple, rassuré, s'est dit "oui".

Retrouvez Mariés au premier regard le dimanche à 20h45 sur RTL-TVI.