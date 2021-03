Jennifer de Mariés au premier regard DÉBOUSSOLÉE: "Florentin m'a avoué qu'il était amoureux et a commencé à pleurer" (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années: la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Après deux jours passés sur l'île avec Florentin, Jennifer commence à déchanter. "Flo m'a beaucoup réveillé pendant la nuit (...) j'aime bien les câlins, mais là, c'était un peu trop. Du coup, je boudais un peu, je faisais un peu la tête et j'étais distante avec lui", confie Jennifer.



Une distance que Florentin a fini par remarquer. Après une longue explication, le couple a fini par se réconcilier. Mais le lendemain, Jennifer a avoué à son mari qu'elle se posait beaucoup de questions. "Hier soir, avec Flo ce n'était pas vraiment le top (...) il m'a avoué qu'il était amoureux et a commencé à pleurer, ce qui m'a énormément touché. Mais en même temps ça m'a un peu bloquée parce que moi ce n'est pas encore le cas. Je ne peux pas lui dire "oui moi aussi" si moi ce n'est pas le cas", explique la jeune femme face caméra.



Ces confidences ont perturbé Jennifer qui ne savait plus quoi faire. "Te voir pleurer ça me fait du mal (...) tu me mets une pression de fou en fait", confie-t-elle à Florentin. Ce dernier a fini par se braquer aussi.