Benjamin Castaldi demande PARDON à Amel Bent, des années après la "Nouvelle Star" (vidéo)

Il y a 17 ans, Amel Bent participait à la Nouvelle Star. La jeune chanteuse qu'elle était à l'époque a été la cible de nombreuses critiques sur son physique. Benjamin Castaldi, alors animateur de l'émission, s'était moquée de l'artiste cette année-là. Réalisant la gravité de ses propos, il s'est excusé sur le plateau de Touche pas à mon poste vendredi.



"C’est vrai qu’Amel était ronde et qu’on voyait qu’elle aimait manger, la pâte à tartiner et tout ça. Dans les portraits, même moi, je la charriais un peu sur ça (...) j’avais tort de le faire", a regretté l'animateur, faisant son mea culpa 17 ans plus tard.



Amel Bent avait accordé une interview au Parisien dans laquelle elle parlait de ces attaques sur son corps et des remarques concernant sa chanson "Ma philosophie". "Il n’y a jamais eu de fierté à être ronde, mais l’idée de mériter le respect, peu importe son apparence. Aujourd’hui, je suis fière d’avoir réussi à combattre certains démons, de renvoyer à mes enfants l’image d’une maman pleine de vie, active, en bonne santé", a dit la star.

Un plus tôt, sur le plateau de TPMP, Emilie Lopez, journaliste, a confié avoir eu Amel Bent en interview pour Télé-Loisirs. "Vous savez, elle a perdu du poids depuis quelque temps et dans sa chanson ‘Ma philosophie’, elle chantait: 'J’ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs'. Il y a des gens qui ont envoyé des messages à Amel Bent pour lui dire: ‘Tu n’as plus le droit de chanter ça parce que maintenant tu as maigri’”, a raconté la chroniqueuse de l’émission, scandalisée.