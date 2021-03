Christian Quesada sorti de prison: la réaction de Jean-Luc Reichmann

L'affaire avait secoué les téléspectateurs et n'animateur des 12 coups de midi en 2019, lorsque le plus grand gagnant de l'émission a été inculpé pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Il a écopé de 3 ans de prison et en est sorti le jeudi 25 mars.

"Après deux ans passés au quartier d'isolement de la prison de Bourg-en-Bresse, Christian Quesada, 56 ans, vient d'être libéré. Il a purgé la totalité de sa peine, par le jeu des remises de peine", écrivait la semaine passée le journal Le Progrès.

Sa libération a scandalisé de nombreuses personnes qu'i l'ont fait savoir ce week-end sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Reichmann, qui avait été très affecté par cette affaire à l'époque, est resté silencieux quant à cette libération jusqu'à ce lundi.

Interrogé par Télé Star, il a répondu : "La justice a parlé et ce n'est plus mon histoire. Il a fallu que je prenne de la distance, ce que j'ai fait depuis longtemps".