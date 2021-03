Top Chef: les visages de Thomas et Arnaud se DÉCOMPOSENT lorsqu'ils réalisent leur ÉNORME erreur (vidéo)

Dans Top Chef, les 8 candidats encore en lice entrent dans leur 7ème semaine de compétition. Les difficultés montent d'un cran.

Cette semaine, les candidats de Top Chef ont dû se lancer dans une véritable enquête culinaire. Ils ont dû reproduire à l'identique "un ris de veau boulé accompagné de carottes", un plat minimaliste imaginé par Glenn Viel, un des chefs les plus créatifs de sa génération. Mais tout cela sans connaître les ingrédients et techniques utilisés. "Ma cuisine parait simple, mais elle est très compliquée", a annoncé le plus jeune chef 3 étoiles de France qui a pris les rênes des cuisines de Top Chef le temps de cette épreuve complexe.



Après avoir joué les détectives, les candidats, divisés en brigades, ont débuté leurs préparations. Mais ils ont eu beaucoup de mal à trouver les ingrédients. À force de persévérance et d'indices, les équipes ont peu à peu trouvé les méthodes du chef.



Mais Thomas et Arnaud ont commis des erreurs lors de la sélection de leur ris de veau. "Il est bourré de nerfs", a lancé le chef Glenn Viel en découvrant l'intérieur. "C'est dommage, la forme était belle", a-t-il ajouté avant de préciser que sélection le bon produit, "c'est la base". Ils ont perdu cette épreuve à cause de cette grosse faute.