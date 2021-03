Scène INCROYABLE aux USA: une maman ours tente de traverser la route avec ses 4 bébés sous les yeux écarquillés des automobilistes (vidéo)

Les images d'une maman ours qui se débat avec ses quatre petits font le tour du monde depuis le 29 mars. La scène a eu lieu le 27 mars à Winsted dans le Connecticut. Dans la vidéo, on voit un ours tenter de traverser la route avec ses enfants pendant que de nombreux automobilistes attendent patiemment. C'est avec beaucoup de difficultés qu'elle est parvenue à passer de l'autre côté.

"J'ai d'abord pensé qu'un bébé avait été heurté par une voiture, puis je suis revenue 15 minutes plus tard pour me rendre compte que la maman essayait simplement de faire traverser la rue aux 4 bébés, ensemble ! Je peux comprendre, étant moi-même mère de 4 enfants !", a expliqué Robin, témoin de la scène.