Le chanteur Renaud est en deuil

C'ets le magazine Paris Match qui annonce cette triste nouvelle pour le chanteur Renaud et sa famille. Sa soeur Nelly-Marina Séchan est décédée le 23 mars dernier à l'âge de 74 ans. Les funérailles auront lieu dans l'intimité le au cimetière du Montparnasse dans le 18e arrondissement de Paris.

L'avis publié est le suivant: "Christine Bourguet, David Séchan, Sophie Séchan-Descortes et Aliénor Marcadé-Séchan et Pierre Pradinas, Orlando Marcadé et Eloïse Pradinas, ses sœurs, ses frères, ses enfants, son gendre, et sa petite fille, ainsi que tous les membres de la famille ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de Nelly-Marina Séchan".

Cette disparition tragique pour le chanteur Renaud survient deux ans après les décès de son frère Thierry et de sa mère Solange, disparus le même mois.