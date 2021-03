Sexisme et racisme envers Pépita dans Pyramide: des séquences SCANDALEUSES du jeu refont surface (vidéo)

Vous souvenez-vous de Pyramide? Le jeu télévisé, présenté par Patrice Laffont de 1991 à 2003, était un carton sur Antenne 2, l'ancien France 2.

Dans l'émission, Pépita a joué le rôle d'hôtesse durant 10 années. La jeune femme faisait des apparitions en plateau pour, par exemple, offrir des cadeaux aux candidats.

Et tout le monde riait

Aujourd'hui, dans la séquence "Canap 95" de l'émission Quotidien sur TMC, le chroniqueur Etienne Carbonnier a diffusé des images qui ont choqué les spectateurs et sur les réseaux sociaux. On se demande bien comment, à l'époque, tout le monde riait face à de tels propos.



Quotidien/TMC Quotidien/TMC

En effet, Pépita devait faire face à de nombreuses remarques sexistes et racistes, venant de toutes parts. Du présentateur Patrice Laffont à la voix off "Nefertiti", en passant par les candidats, tout le monde s'en donnait à coeur joie.





Comparée à un chimpanzé

Dans la séquence diffusée dans Quotidien, on entend par exemple la voix off dire "Oh c’est vous en photo Pepita sur la carte postale", alors qu'elle tient une carte avec un chimpanzé. Un participant ajoute alors: "C’est à force de manger des bananes, voilà ce que ça fait."

Et le sexisme était aussi à l'oeuvre. Lorsque Pépita apporte une boîte de jeu à un candidat, le présentateur lâche: "restez avec Jean-Pierre". Pépita dit alors qu'il n'y a pas de siège. "Sur mes genoux!", dis le candidat. "Mais je n'oserais pas". "Si, si, il faut oser!", lui dit-on. "Regarde, dans le noir et tout, ça vous changera", ajoute encore le présentateur, alors que Pépita quitte le plateau. Et le public applaudit...

"Elle est pulpeuse avec son citron"

Des remarques qui faisaient partie du quotidien de Pépita. Ses tenues aussi, étaient commentées. Lorsqu'elle arrive en jaune avec un collier agrémenté de bijoux en citrons, un membre de l'équipe lâche "Certains disent qu'elle est pulpeuse avec son citron", en pensant faire une remarque intelligente. Patrice Laffont, qui remarque que Pépita ne réagit pas, lâche alors "Je n'insisterai pas, parce que je peux avoir la même pour rien donc de toute façon..". Ce à quoi un candidat lance: "la même en blanc, la même en blanc!".

On peut se réjouir qu'aujourd'hui, de tels propos ne seraient plus admis. Patrice Laffont n'a pas encore réagit à ces archives, qui font beaucoup parler d'elle.