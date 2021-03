"Ce n'était pas que paillettes et glamour": Paris évoque sa jeunesse avec son célèbre père Michael Jackson

Paris Jackson a partagé un aperçu rare de son enfance avec son père Michael Jackson, surnommé le Roi de la Pop.

La jeune femme de 22 ans a évoqué mardi dans l'émission de Naomi Campbell "No Filter" comment était sa jeunesse. Elle a reconnu avoir eu une vie privilégiée, mais a précisé que Michael avait inculqué une solide éthique de travail et veillé à ce que ses trois enfants ne prennent pas tout pour acquis.

"Mon père était vraiment doué pour s'assurer que nous étions cultivés, s'assurer que nous étions éduqués, et pas seulement nous montrer des paillettes et le glamour, comme les hôtels cinq étoiles'', a déclaré Paris.

Paris a expliqué qu'elle avait été conçue à Paris, qu'elle était née à Los Angeles, avait passé quelques années à Solvang (où se trouvait le ranch de Michael Jackson Neverland), mais que son père les avait emmenés partout avec lui. "Sur la côte est des Etats-Unis et au Moyen-Orient", a précisé la jeune modèle de 22 ans.

Naomi a déclaré à quel point il était important de voir "comment vit l'autre moitié". Et la top-modèle de poursuivre: "Je me souviens quand je t'ai rencontrée pour la première fois. Je ne me souviens pas trop d'où c'était, mais tu étais très petite, si charmante et polie. Et tu m'as proposée des petits gâteaux".