Cette influenceuse qui documentait ses voyages à bord de son van sur Instagram est décédée à 27 ans

Ils avaient tout pour être heureux. Un compte Instagram débordant de clichés exceptionnels pris aux 4 coins du monde depuis 2017 et des souvenirs de voyages que la récente pandémie a désormais interdits. Lee Macmillan, influenceuse canadienne, est décédée à l'âge de 27 ans. C'est ce qu'annonce tragiquement une dernière publication partagée aux 68.000 abonnés du compte @maxandlee_. La star bien-aimée d'Instagram qui était devenue une sensation sur Internet pour ses voyages à bord d'un van s'est suicidée après avoir lutté contre la dépression.

C'est Max Bidstrup, son partenaire australien, qui a annoncé la nouvelle. En réalité, depuis quelques mois le couple s'était séparé et avait partagé la nouvelle sur son compte commun @maxandlee_.

Max a décrit son ex-partenaire comme "la lumière la plus brillante'' et une "force magnétique de la nature'' qui était aimée par beaucoup."Elle nous manquera de tout notre cœur", a écrit M. Bidstrup.

"Si nous pouvons faire une chose pour Lee maintenant, au milieu de cette perte déchirante, c'est de diffuser le message que la santé mentale est tout aussi réelle que la santé physique, et que la maladie peut frapper n'importe qui, aussi improbable soit-elle."

"C'est normal de ne pas aller bien, c'est normal de demander de l'aide, il est absolument nécessaire de demander de l'aide. Lee était une fervente militante de la santé mentale. Elle était sincère et ouverte sur ses propres combats quotidiens."

M. Bidstrup a déclaré que Mme Macmillan recevait de l'aide de professionnels, de sa famille et d'amis pour sa dépression.

"Elle avait du soutien autour d'elle. Elle n'était pas seule, elle n'essayait pas de lutter seule contre cela. Et pourtant, elle a encore succombé à cette terrible maladie. C'est plus nuancé que ce que nous pouvons, ou faire, apprécier ou comprendre", a-t-il déclaré.

Dans un hommage déchirant sur son compte Instagram personnel, M. Bidstrup a déclaré que Mme Macmillan était "la meilleure personne qu'il n'ait jamais rencontrée ''.

"Tu as été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je suis tombé amoureux de toi le jour où nous nous sommes rencontrés, même si tu as été la première à ire "je t'aime". Je n'ai jamais cessé de t'aimer Mountie, j'espère que tu le sais", a-t-il écrit.

"Je chérirai toujours mon temps avec toi dans ce monde et j'espère au-delà de tout espoir de vous voir dans le prochain."

Depuis, M. Bidstrup a lancé le hashtag '#speakupforlee', pour sensibiliser à la maladie mentale et à l'importance d'en parler auprès de vos amis en cas de problème.