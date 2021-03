Donald et Mélania Trump à votre fête d'anniversaire? C'est possible en remplissant ce formulaire!

Mais que font Donald Trump et son épouse depuis qu'ils ont quitté la Maison Blanche? Apparemment, ils souhaitent se faire inviter à des sauteries en tous genre, comme on peut le constater sur leur site web!

Si vous rêvez de voir Melania et Donald Trump débarquer à la communion de votre fiston, à votre mariage ou à votre fête d'anniversaire, il suffit de remplir un formulaire! Evidemment, le site n'indique pas ce que cela va vous coûter! On suppose que ce n’est pas donné, mais quand on est fan, on ne compte pas!

Sur le site 45 office, qui propose ce service, on peut lire: "Merci de l'intérêt que vous portez à l'invitation de Donald J. Trump ou Melania Trump à participer à votre événement. Afin de vous assurer que votre invitation est reçue en temps opportun, il est fortement recommandé de soumettre votre demande en utilisant le formulaire ci-dessous. En raison du volume d'invitations que le président et Mme Trump reçoivent, nous ne fournirons pas de mises à jour de statut. Merci pour votre compréhension."

Dans le formulaire, vous pouvez indiquer si vous souhaitez inviter seulement Melania, seulement Trump ou carrément le couple. Le formulaire demande aussi de préciser si des médias seront présents. Une façon d'en éviter certains ou de profiter d'autres...



Vous pensez que votre budget ne permet pas d'inviter ces deux personnalités? Faute de mieux, vous pouvez aussi vous rabattre sur un petit mot de l'ancien président. Sur cette page, vous pouvez recevoir des voeux. Anniversaire, condoléance, diplôme, retraite militaire, prix de scoutisme... Choisissez votre occasion, il y en a pour tous les goûts. Evidemment, ici aussi, attendez-vous à ce que le bout de papier signé de Trump ait un coût.