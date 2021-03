Britney Spears fait TREMBLER ses fans: que veut-elle dire via cette publication Instagram? (photo)

Depuis quelques mois, Britney Spears est en roue libre sur Instagram. Mais on ne peut pas lui reprocher, comme d'autres stars, de manquer de spontanéité! Sur son compte, elle partage aussi bien des vidéos d'elle qui danse dans son salon que des images de frigo (?), des phrases inspirantes ou des photos d'archive. Les fans, eux, tentent chaque fois de percer le mystère de ces images, qu'ils pensent toutes pourvues d'un sens caché.

Il y a quelques heures, la chanteuse leur a donné du fil à retordre. Elle a posté une image en noir et blanc d'une femme d'un autre temps assise de dos, qui tient dans ses bras... le squelette d'un enfant! "Devil is in the details... wouldn’t want this baby to hit me one more time !!!!", écrit-elle en légende. Ce qu'on pourrait traduire par: "Le diable est dans les détails... Je ne voudrais pas que ce bébé me frappe une fois de plus !!!!"

"C'est 100% un signe!", lit-on dans les commentaires. "Cela doit vouloir dire quelque chose", lance un autre fan, alors que certains s'inquiètent sérieusement: "Est-ce que tout va bien?"

Britney Spears fait certainement référence à son tube "Hit Baby One More Time", qui a lancé sa carrière en 1998. Mais après? Que veut dire ce message? Malgré les smileys qui pleurent de rire, les fans n'ont pas fini de s'inquiéter...