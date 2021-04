Sarah Fraisou, à peine séparée, annonce vouloir se remarier

Sarah Fraisou, la star de télé-réalité française de 28 ans, a révélé avoir le coeur brisé sur son compte Snapchat. Entre Ahmed et elle, c'est terminé. Une information que le principal intéressé, Ahmed Harroun a lui même confirmé sur son compte Instagram.

Sarah qui a participé à plusieurs émissions de télé-réalité est dévastée par cette dernière rupture... "J’ai pleuré toute la nuit, je me suis remise en question, j'ai essayé de parler, rien, en vain. Maintenant, il est temps pour moi de passer à autre chose. J'ai peut-être fait le mauvais choix pour certains, le nombre de fois où je me suis remariée est une chose sur laquelle vous pouvez me pointer du doigt. C'est pas grave, pointez autant que vous voulez, je continuerai à suivre mon coeur ", a martelé la jeune femme sur les réseaux sociaux.

Et de conclure sur une note pleine d'espoir: "Ce n'est pas un échec de plus qui m'arrêtera. On se relève, ça s'appelle la vie. Est-ce que je vais me remarier ? Oui."