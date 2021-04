"Anne, la tante du prince Harry, l'avait prévenu de ne pas épouser Meghan", raconte une aristocrate

Lady Colin Campbell, une aristocrate de 71 ans devenue écrivaine, affirme que la princesse Anne s'est toujours "fortement opposée" à la relation du prince Harry avec Meghan Markle.

La Lady a fait part de ses réflexions sur l'interview de Meghan et Harry dans une vidéo de 38 minutes publiée sur YouTube (voir ci-dessous).

Elle allègue que la princesse Anne, 70 ans, était la première de la firme à déconseiller au prince Harry d'épouser Meghan Markle. "N'épouse pas cette fille", lui aurait dit Anne estimant que l'Américaine, 39 ans, était "inadaptée".

Lady Campbell, d'origine jamaïcaine, connue sous le nom de Lady C, a abordé divers sujets liés au duc et à la duchesse de Sussex dans la vidéo.

Elle affirme que les membres de la famille royale pensaient que la relation du couple était une juste "aventure" au début - avant de réaliser rapidement que c'était beaucoup plus sérieux.

Lady C a déclaré que Meghan avait alors "tenté de charmer" la famille et avait "réussi" avec le prince Charles, 72 ans, et la reine, 94 ans.

Mais elle prétend que l'ancienne actrice "n'a pas réussi" avec "tout le monde" - et que la princesse Anne explique "l'avoir vue arriver à un kilomètre à la ronde".

Lady C a déclaré qu'Anne "s'était fortement opposée" alors que la relation se développait "pour plusieurs raisons".

Pourquoi?

"Elle va faire du tort à notre famille, à notre pays et à notre travail", aurait estimé la fille de la Reine.

Selon Lady C, Anne - deuxième enfant et fille unique de la reine - pensait que Meghan "recherchait de manière flagrante à être le centre de l'attention".

"Cela a complètement éteint la princesse Anne", a-t-elle déclaré. "Parce qu'elle ne pouvait pas supporter la constante 'euh, euh, moi, moi moi, moi' de Meghan."

Discutant des allégations de racisme formulées à l'encontre de la famille royale par Meghan, Lady C a insisté sur le fait que les affirmations étaient fausses. Et elle a ajouté: "Il n'y a jamais eu aucune inquiétude concernant la couleur de Meghan".

"La princesse Anne craignait à juste titre que si le mariage avait lieu et qu'il y avait des enfants, il y aurait d'énormes problèmes.

"Pas à cause de la couleur de Meghan, mais à cause de l'incapacité et de la détermination de Meghan à rester incapable d'apprécier les différences culturelles et d'avoir du respect pour l'institution dans laquelle elle se mariait et du respect envers la famille dans laquelle elle entrait."