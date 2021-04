"Ses tentacules étaient autour de mon cou": un Australien en vacances se fait attaquer par une pieuvre (vidéo)

Lance Karlson, 34 ans, a vu pour la première fois la créature marine "en colère'' lorsqu'elle s'est attaquée à une mouette près de la station balnéaire de Ramada à Geographe Bay, en Australie. L'homme a alors filmé la bête menaçante.

Quelques minutes plus tard, après avoir installé une tente de protection solaire pour sa famille sur la plage, Karlson a mis des lunettes de plongé et est allé seul dans l'eau pour explorer une colonie de crabes.

Alors qu'il nageait, il a soudainement senti comme des coups de fouet sur son bras - suivi d'une piqûre plus puissante sur son cou et le haut de son dos. "Mes lunettes sont devenues embuées, l'eau était soudainement trouble, j'étais choqué et confus", raconte l'homme dans le Daily Mirror.

I explique avoir couru vers le rivage et a vu des empreintes de tentacules en relief sur son bras, son cou et le haut du dos.

Comme il n'avait pas de vinaigre sous la main, "son traitement choisi pour cette piqûre inattendue a été de verser du coca-cola sur sa blessure, ce qui a bien fonctionné pour arrêter les picotements", a-t-il commenté.

Sur son compte Instagram, Karlson a une vidéo dans l'animal avec le commentaire: "La pieuvre la plus en colère de Geographe Bay!" .

Lance Karlson a expliqué qu'il ressentait de l'appréhension mais aucune animosité envers l'animal.